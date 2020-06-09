В результате аварии пострадало четверо людей.Как сообщили в Национальной полиции, 8 июня на проспекте Победы 61-летний водитель автомобиля "Mercedes C63 AMG" проигнорировал остановку и допустил столкновение с автомобилями "Chevrolet Nubira" и "Mercedes E220", которые стояли впереди на красный сигнал светофора.
В результате ДТП пострадали 53-летний водитель, 23 и 22-летние пассажиры из автомобиля "Chevrolet Nubira" и 16-летняя пассажирка автомобиля "Mercedes-Benz E220". Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпущены.
Как сообщают свидетели с места аварии, виновником столкновения стал экс-чиновник Харьковского городского совета и советник мэра Юрий Санин, в декларации которого действительно есть записанный на жену автомобиль "Mercedes C63 AMG".
По имеющейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии и был доставлен на освидетельствование.
Напомним, что Санин был подозреваемым в незаконном выделении земли под застройку. Осенью 2018 года Дзержинский районный суд избрал Санину меру пресечения в виде личного обязательства.