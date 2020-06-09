В Богодуховском районе Харьковской области коронавирусом заразилась семья из 8 человек. Из-за этого количество больных в районе выросло вдвое.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Богодуховского района Виталия Прошутя.— Это одна семья. Они все дома на самоизоляции. Чувствуют себя хорошо. Температуры нет, — сказал Прошутя.По его словам, члены семьи могли заразиться от родственника из Харькова, который приезжал к ним в гости. Сейчас родственник на лечении в областной инфекционной больнице.Первых больных COVID-19 в Богодуховском районе обнаружили в конце апреля. На сегодня там 17 случаев COVID.Общее количество случаев COVID-19 в Харьковской области 8 июня увеличилось до 1287, из них 52 — летальные, 577 — выздоровление.