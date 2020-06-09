Новый светофор и «островок безопасности» оборудовали дорожники возле входа в Журавлевский гидропарк по ул. Героев Труда.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, на этой части дороги часто случаются аварии, как с участием водителей, так и пешеходов, во избежание которых дорожники строят здесь регулируемый пешеходный переход. Так, новые светофорные объекты установили у входа в Журавлевский гидропарк и на трамвайной остановке «Сосновый бор», также для пешеходов обустроили «островок безопасности».Всего на этом участке дороги будет установлено 9 светофоров. Все они оборудованы таймером времени и звуковыми сигналами, поэтому люди с ограниченными возможностями смогут спокойно переходить дорогу.Напомним, всего в 2020 году в рамках Программы повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2013-2020 годы в городе предусмотрено строительство 28 светофорных объектов.