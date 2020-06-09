АО "Харьковоблэнерго" внедрило автоматизированную систему мониторинга состояния оборудования на подстанции 110/35/6 кВ "Кочеток".

Об этом сообщили в компании.Подстанция питает комплекс водоподготовки "Донец" КП "Харьковводоканал", который обеспечивает 75% подачи питьевой воды в Харьков. Кроме этого, комплекс водоподготовки является основным источником водоснабжения Чугуева и других населенных пунктов Харьковской области.Главным источником водоснабжения Харькова является Печенежское водохранилище, вода которого является лучшей в регионе по гидробиологическому солевому составу. Она очищается на комплексе водоподготовки "Донец" и подается по пяти магистральным водоводам Кочеток-Харьков диаметром 900-1600 мм общей длиной 161,2 км. Доля в общей подаче питьевой воды составляет 75,4% или 440,7 тыс.кв.м/сутки.Вторым независимым источником водоснабжения в Харькове является Краснопавловское водохранилище, в которое из канала "Днепр-Донбасс" поступает сульфатная вода. Ее очищают на комплексе водоподготовки "Днепр" и подают в Харьков по двум нитям магистральных водоводов диаметром 1200-1400 мм общей длиной 261,1 км. Доля в общей подаче питьевой воды составляет 22,9% или 134,09 тыс.кв.м/сутки.