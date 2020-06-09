Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, рассмотрит вопрос о новой программе с Украиной Stand-By. Данный вопрос стоит в графике заседаний Фонда.

Как известно, МВФ сменил долгосрочную программу на 18-месячную объемом 5 млрд долларов.Ранее в Кабмине заявляли, что первый транш будет перечислен сразу же после одобрения. Он составит 1,9 млрд долларов.В случае выполнения всех обязательств Украина получит второй транш до конца года. Третий транш поступит в 2021 году.Напомним, основным предварительным условием одобрения программы было принятие закона о банках, а также закона об открытии рынка земли.Условия нового меморандума пока не разглашаются.