Бригады дорожных рабочих проводят капитальный ремонт ул. Достоевского.

Дорога соединяет Основянский и Новобаварский районы, поэтому имеет важное значение в городском движении. Асфальтное покрытие на улице со временем испортилось, поэтому было решено начать ремонт.Как сообщил инженер КП «Дорремстрой» Александр Свичкарь, первыми будут обновлены самые проблемные участки. Коммунальщики уже сняли старый асфальт на участке протяженностью 500 м. В процессе ремонта будет уложено около 1 тыс. тонн асфальтобетона на проезжей части шириной 16 м.- В прошлом году наши коллеги уложили новый асфальтобетон на участке от Карачевского шоссе. Мы продолжаем ремонт и планируем заасфальтировать участок до улицы Валдайской. Будет качественное асфальтобетонное покрытие без ям, - отметил Александр Свичкарь.По его словам, завершить работы планируется в кратчайшие сроки, если будет хорошая погода.Также в планах предприятия на ближайшее время - ремонт проезжей части бул. Богдана Хмельницкого (около 14 тыс. кв. м), ул. Аэрофлотской (15 тыс. кв. м), ул. Матросова (6,5 тыс. кв. м), ул. Проскуры (6 тыс. кв. м) и пер. Рыбасовского (3,5 тыс. кв. м).Александр Свичкарь отметил, что движение на дорогах будет перекрываться полностью или частично, и об этом водителей и пешеходов будут предупреждать заранее.