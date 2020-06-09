Полицейский и два его подельника, жестоко избившие мужчину, на год лишены свободы.

Об этом говорится в приговоре Первомайского горрайонного суда Харьковской области от 3 июня.По данным следствия, 20 июня 2016 г. трое подсудимых в кафе в селе Станичное Нововодолажского района устроили ссору с незнакомцем, отобрали у него мобильный телефон и выбросили его в уличный туалет. Затем злоумышленники 20 минут избивали мужчину. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.Преступники признали свою вину. В частности, старший инспектор отдела превенции Шевченковского райотдела патрульной полиции заявил, что потерпевший вел себя агрессивно. Причина конфликта - невозвращенный долг. По словам патрульного и его товарищей, пострадавший зашел в кафе с деревянной палкой, которую у него, якобы, забрали другие посетители.Однако версию обвиняемых опровергли потерпевший и другие свидетели.