По состоянию на 9 июня в Харькове с начала регистрации зафиксировано 810 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 162 подозрения на COVID-19, из которых 1 305 случаев подтверждено. Под подозрением остается 231 человек, из них 198 - жители Харькова. Также за это время 597 пациентов выздоровели, 54 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 пациентов выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 новых случая.