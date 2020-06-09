Эксперты прогнозируют, что и в текущем году предложение украинской продукции на рынке будет нестабильным, а цены на картофель в новом сезоне значительно возрастут.

Такой прогноз сделали аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».«Основными факторами, которые будут влиять на ценообразование, будут погодные условия в период вегетации и активность сельского населения Украины, которое традиционно выращивает более 95% от общего объема картофеля», — говорят эксперты.Аналитики отмечают, что в 2020 году площади под картофелем у профессиональных производителей если и вырастут, то незначительно.«Увеличить объемы производства может себе позволить далеко не каждый, ведь цены на качественный посадочный материал составляют 1200-1400 евро/т, также защита растений нуждается в регулярных и достаточно дорогих работах, а некоторые производители еще и используют капельное орошение», — объясняют эксперты.Не добавляет оптимизма и тот факт, что картофель в большинстве случаев реализуется через супермаркеты, которые могут работать только с профессиональными производителями при наличии всех необходимых документов.«Учитывая мизерную долю профессионального производства в сегменте картофеля, на сегодняшний день очень мала вероятность удовлетворить украинских потребителей отечественной продукцией в течение нового сезона. Остается надеяться, что в хозяйствах населения внимание к выращиванию картофеля увеличится, а погодные условия, которые сейчас являются неблагоприятными для выращивания картофеля, в течение всего сезона вегетации будут более удачными, чем в прошлом году», — уверены аналитики.По их мнению, цены на картофель в следующем сезоне могут быть выше, чем в этом. Снижение цены возможно лишь в том случае, когда в Украине будет хороший урожай качественного картофеля в хозяйствах населения.