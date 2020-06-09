Первый после ослабления карантина День открытых дверей прошел 7 июня в КП «Центр обращения с животными».

Как сообщили на предприятии, у гостей приюта была возможность выгулять понравившихся животных. Мероприятие посетило около 100 харьковчан, но на площадках для выгула и дрессировки собак находилось одновременно не более 20 человек.«Два долгих месяца наши питомцы ждали встречи с людьми. И в это воскресенье приют открыл двери для желающих подарить внимание и провести свободное время с бездомными животными», - отметили в приюте.Сотрудники КП «Центр обращения с животными» поблагодарили посетителей за то, что они с пониманием отнеслись к нововведениям, связанным с карантином. В частности, для участия необходима была предварительная регистрация, наличие масок или респираторов и соблюдение безопасной дистанции во время выгула животных.