8 июня у реки Уды в поселке Васищево змея укусила подростка.

Об этом сообщил директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта.- 12-летнего мальчика укусила змея за нижнюю треть правой голени. Мы его отвезли в детскую клиническую больницу №1. Организовывали потом перевозку сыворотки противозмеиной, — пояснил он.Скорее всего, на ребенка напала гадюка.Медики просят отдыхающих у воды не терять бдительности и здравого смысла, а также строго соблюдать правила поведения на воде.