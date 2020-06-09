В США, в Скалистых горах, найден клад — бронзовый сундук, наполненный золотом, драгоценными камнями и другими ценностями на сумму более 1 миллиона долларов.

Об этом пишет cbsnews.com 89-летний Форрест Фенн, который спрятал этот клад, сообщил, что сундук был обнаружен: он получил подтверждающую фотографию от человека, который не назвал своего имени.Форрест Фенн — бывший арт-дилер и коллекционер, ветеран Вьетнама и археолог-самоучка. В середине 1990-х ему диагностировали рак. Шансы на выздоровление были небольшими, и миллионер решил оставить о себе яркую память — закопать сундук в пустыне и оставить подсказки, где именно он его спрятал. Болезнь удалось остановить, но идея с кладом никуда не делась.Форрест Фенн. Фото: Doornkaat / Most Wanted Pictures / Vida PressВ 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию с заголовком «Страсть погони», в которой написал, что спрятал старинный бронзовый сундук с сокровищами где-то в Скалистых горах (протяженность хребта — около 4800 километров, площадь — 991 691 км²).Миллионер оставил в книге девять подсказок, зашифрованных в стихотворении, и предложил читателям взяться за поиски спрятанных им сокровищ. Поиском разгадок занимаются тысячи людей — в интернете есть много сообществ, где люди обсуждают свои идеи.Фенн уточнял, что клад находится в безопасном месте, но все равно призывал авантюристов быть осторожными, брать с собой необходимые запасы еды и воды, а также устройство с GPS.«Помните, что сундук весит около 20 килограммов, и я смог самостоятельно принести его в это место», — говорится на сайте, посвященном поискам.