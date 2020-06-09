Харьковчанин Александр Старовойтов обратился в Харьковский горсовет с требованием предоставить информацию об объеме средств, которые поступили от штрафов за нарушение правил парковки, зафиксированных инспекторами по парковке горсовета, за 2019 год.

В горсовете ответили, однако называть данные отказались."Бюджетная классификация не предусматривает осуществления отдельного учета доходов бюджета по поступлению штрафов за нарушение правил парковки, в связи с чем предоставить информацию о сумме сбора указанных штрафов нет возможности", - сказано в ответе.Горсовет подчеркнул, что может отказать в ответе на запрос, если информации "в обобщенном и систематизированном виде нет, а для удовлетворения запроса нужно создать новый документ, в том числе путем аналитической работы".В документе указано, что решение об отказе предоставлять ответ на запрос принимал заместитель начальника отдела документального обеспечения Ирина Оболенцева. Его можно обжаловать, обратившись к руководителю департамента, высшему органу или в суд. Подписал ответ заместитель директора департамента - начальник отдела правового обеспечения Евгений Швец.Ранее стало известно, что в 2019 году инспекторы по парковке выписали 10 000 протоколов за нарушение правил парковки. Инспекция по парковке работает в Харькове с 12 февраля 2019 года.Напомним, со 2 апреля на парковках в Харькове больше нет парковщиков, оплатить место на стоянке водители могут онлайн.