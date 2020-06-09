Харьковчанин Александр Старовойтов обратился в Харьковский горсовет с требованием предоставить информацию об объеме средств, которые поступили от штрафов за нарушение правил парковки, зафиксированных инспекторами по парковке горсовета, за 2019 год.В горсовете ответили, однако называть данные отказались.
"Бюджетная классификация не предусматривает осуществления отдельного учета доходов бюджета по поступлению штрафов за нарушение правил парковки, в связи с чем предоставить информацию о сумме сбора указанных штрафов нет возможности", - сказано в ответе.
Горсовет подчеркнул, что может отказать в ответе на запрос, если информации "в обобщенном и систематизированном виде нет, а для удовлетворения запроса нужно создать новый документ, в том числе путем аналитической работы".
В документе указано, что решение об отказе предоставлять ответ на запрос принимал заместитель начальника отдела документального обеспечения Ирина Оболенцева. Его можно обжаловать, обратившись к руководителю департамента, высшему органу или в суд. Подписал ответ заместитель директора департамента - начальник отдела правового обеспечения Евгений Швец.
Ранее стало известно, что в 2019 году инспекторы по парковке выписали 10 000 протоколов за нарушение правил парковки. Инспекция по парковке работает в Харькове с 12 февраля 2019 года.
Напомним, со 2 апреля на парковках в Харькове больше нет парковщиков, оплатить место на стоянке водители могут онлайн.