За отсутствие "посадок" за коррупцию среди топ-чиновников должны ответить Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.

Об этом сказала генпрокурор Ирина Венедиктова.- Если открыть сайт Офиса Генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры "посадки" обеспечивают. Только по направлению организованной преступности за март-май по 391 делу направленному в суд, 101 человеку избрана мера пресечения - содержание под стражей; 24 приговора, 7 из которых набрали законную силу, реальные сроки наказания в отношении 29 лиц. Но, общество не интересуют эти посадки. Общество интересует совсем другие посадки, топ-коррупционеров, топ-чиновников. К кому вопрос с топ-коррупционерами, когда у нас есть замкнутый круг: НАБУ, САП и ВАКС?, - сказала Венедиктова.Она считает, что вопрос "посадок" нужно адресовать всем.- Прокурорам и судьям. Я, в том числе, не снимаю с себя ответственность, - заявила Венедиктова.Также она считает, что необходимо менять Уголовный процессуальный кодекс.