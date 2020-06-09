Шевченковский районный отдел полиции проводит проверку в отношении лозунга, который общественная организация Фрайкор вывесила на Зоологическом мосту в Харькове.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.Отмечается, что активисты повесили растяжку с надписью «white lives matter» – жизнь белых имеет значение. Они пояснили, что протестуют против внимания, которое украинские СМИ уделяют проходящим в США и других странах массовым акциям против расизма в связи с гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда.По мнению представителей организации, в Украине наибольшую ценность может иметь только жизнь граждан Украины."Поэтому сегодня нашим лозунгом является white lives matter. В противовес любым попыткам левых протянуть в Украине непонятные и деструктивные идеи", - заявила Фрайкор в своем телеграм-канале.Как сообщалось, массовые беспорядки и столкновения с полицией проходят в более чем 140 городах США. Причиной погромов стала гибель 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло."Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Проводится проверка", - сказали в отделе коммуникаций.