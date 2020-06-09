Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что украинский МИД на двустороннем уровне обсуждает вопросы по восстановлению авиасообщения.

В интервью "Интерфакс-Украина" он отметил, что на данный момент есть позитивные сигналы, которые позволяют ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.- Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение, а также отсутствуют ограничения на въезд граждан Украины. Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество, - рассказал Енин.По его словам, Министерство иностранных дел изучает опыт других стран и консультируется с иностранными партнерами в отношении постепенного восстановления авиасообщения.- Мы, безусловно, рассчитываем, что страны, которые отменили регулярное авиасообщение, постепенно будут его открывать, начав, прежде всего с внутренних рейсов. Также страны постепенно будут снимать ограничения для категорий граждан, которым разрешается въезд в страну. В ЕС это будет касаться, прежде всего, граждан ЕС, - отметил Енин.Он также добавил, что на сегодняшний день почти во всех случаях страны прибегают к ограничениям того или иного уровня. Или же в других государствах определяют категории граждан, которые могут летать. Также в рамках ограничений определяют регионы, откуда запрещены рейсы из-за вспышки пандемии.- Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса, - добавил Енин.Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что авиаперелеты будут восстановлены в два этапа. В частности, 5 июня должны были восстановить внутреннее сообщение, 15 июня — внешнее.