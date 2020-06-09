В заседании, которое проходит онлайн, принимают участие 17 стран Европы

Народный депутат Украины Юлия Светличная принимает участие в заседании лидеров политических групп Конгресса региональных властей Совета Европы, в рамках которого, вместе с коллегами, Светличная обговорит ряд острых вопросов, касающихся защиты интересов громады Харьковской области. В частности, предстоящие осенние выборы.Напомним, что с октября 2016 года Юлия Светличная является вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Также нардеп входит в Мониторинговый комитет и состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов.