ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные в кассе супермаркетов и других магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.Услуга уже работает и доступна в POS-терминалах 65 000 торговых точек, их количество будет расти.Воспользоваться услугой могут держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем. Для этого нужно оплатить товар на кассе банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию - 500 грн, независимо от стоимости покупки. Подтверждение операции сопровождается введением PIN-кода карты пользователя.“Покупка с выдачей наличных - это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы”, - комментируют в Привате.