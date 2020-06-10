Президент Владимир Зеленский предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей.

Текст законопроекта №3612 опубликован на сайте Верховной Рады.Согласно законопроекту, на референдум могут быть вынесены:- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;- вопросы общегосударственного значения;- вопросы об изменении территории Украины;- вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.Предметом референдума не могут быть вопросы:- противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;- о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;- отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований и предполагать ответы "да" или "нет".Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших избирателей.Референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада.Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.