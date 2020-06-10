Наступившая жара резко увеличила спрос на мороженое. При этом большинство из нас пребывают в плену убеждений, что поедание холодного лакомства может привести к простуде.

Врач-терапевт Ольга Кашубина развенчала миф, которым нас обильно потчевали наши мамы и бабушки.— Мороженое не сможет так резко снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от перепада температур. Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это не опасно для здоровья и не скажется на самочувствии, — уверяет врач.Однако обильное употребление мороженого действительно может нанести вред здоровью, но вовсе не из-за его ледяного состояния.— Самый главный вред мороженого — это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний холодного, как, например, какие-то болезни десен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт, — считает Ольга Кашубина.Именно по причине большого содержания сахара мороженое вредно и маленьким детям.— Мороженое может плохо сказаться на здоровье зубов, спровоцировать кариес. Поэтому как минимум необходимо чистить зубы после того, как вы покормите ребенка мороженым, — говорит терапевт.С осторожностью к мороженому должны относиться люди с недостатком собственного фермента лактазы и непереносимостью молока. Оно может вызвать неприятные симптомы в кишечнике. Аллергикам вообще лучше отказаться от употребления мороженого, как и всех остальных продуктов с содержанием молока, но, как правило, эти люди прекрасно осведомлены об этой особенности своего организма и потому отдают предпочтение замороженному льду, а не пломбиру.