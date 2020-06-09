За совершение преступления сотрудники Первомайского отделения полиции задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, утром 6 июня в полицию поступило сообщение от 41-летнего жителя города Первомайский. Он рассказал, что накануне вместе с тремя мужчинами распивал спиртные напитки в комнате общежития у товарища. Вечером он ушел, а когда утром вернулся, то увидел 36-летнего знакомого на полу без признаков жизни.

Прибывшие на место работники полиции обнаружили тело 36-летнего мужчины с телесными повреждениями. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, а следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили лицо, совершившее данное преступление. Им оказался 35-летний житель Первомайского. Мужчина рассказал, что 6 июня около 01:00 он и 36-летний знакомый остались вдвоем и продолжили распивать спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. Злоумышленник взял металлическую трубу и несколько раз ударил товарища по голове и телу. После чего пошел с места преступления», – рассказали в ведомстве.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания в городе Лозовая. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.