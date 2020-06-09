Опасную находку изъяли и обезвредили.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 9 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере, на расстоянии около 30 метров от жилого 9-ти этажного дома на Московском проспекте, местные жители обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны.Прибывшая на место группа пиротехников изъяли боеприпас и обезвредили путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке.Также специалисты обследовали место находки на предмет наличия других взрывоопасных предметов.