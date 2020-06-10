Сбитый над Донбассом в 2014 году пассажирский самолет рейса МН17 не мог быть сбит военным самолетом.

Об этом на заседании суда в Нидерландах 9 июня заявил голландский прокурор Вард Фердинандуссе.- Вопрос, мог ли Boeing быть сбит военным самолетом, был изучен с различных углов. Многие источники показали, что такой сценарий развития событий был невозможен. Самая важная и объективная информация была получена в результате анализа данных радаров, речевых самописцев, переговоров российских и украинских диспетчеров и результатов судебной экспертизы, проведенной рядом независимых экспертов, - отметил прокурор.Он отметил, что этот сценарий был изучен в полной мере, и "атака с воздуха не могла привести к крушению MH17".- Эти выводы основываются на том, что данные первичных радаров не зафиксировали наличие других самолетов в воздушном пространстве в момент крушения рейса MH17, что ущерб не мог быть нанесен военным самолетом и что атака военного самолета не подтверждается информацией, полученной с речевых самописцев. А это делает продолжение расследования данного сценария нецелесообразным, - сказал Фердинандуссе.