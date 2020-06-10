Туристы из Украины не смогут воспользоваться открытием авиасообщения с 15 июня для поездок в ЕС.

По данным издания «Европейская правда», туристы, бизнесмены и те, кто едет гостить к родственникам, пока останутся без права на въезд в Евросоюз.Вместе с тем полетами могут воспользоваться иностранцы – граждане ЕС, а также украинцы, имеющие рабочие визы или вид на жительство в ЕС.Также лететь в ЕС из Украины с 15 июня смогут дипломаты. Для остальных категорий пассажиров въезд в ЕС будет закрыт как минимум до конца июня.При этом авиакомпании после восстановления международных полетов не обязаны проверять готовность туристов к карантину в стране прибытия.Если пассажира без визы авиакомпания должна не пускать в самолет, то о возможном карантине может только предупреждать, не отменяя путешествие.