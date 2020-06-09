По версии следствия, действия таможенников нанесли ущерб государству почти на 466 тысяч гривен.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух главных государственных инспекторов одного из отделов таможенного оформления Слобожанской таможни.По версии следствия, в ноябре 2019 главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни, совместно с другим инспектором , провел осмотр микроавтобуса. В машине находился товар, стоимость которого превышала эквивалент 10 000 евро и подлежал письменному декларированию с подачей таможенной декларации, предусмотренной законодательством Украины.«Во время осмотра микроавтобуса, таможенник не осуществил в полном объеме таможенный контроль указанного автомобиля и не принял мер, направленных на выявление таможенных правонарушений, предотвращения перемещения через таможенную границу товаров, незаконно перемещались в данном автомобиле. Также инспектор не привлек указанного гражданина к административной ответственности», – сообщают в ведомстве.Чтобы водитель беспрепятственно переместил микроавтобус с товаром через таможенную границу Украины, инспектор сообщил своему коллеге, что он осмотрел автомобиль и не обнаружил в нем товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.В дальнейшем, сообщник вышеупомянутого таможенника внес соответствующую информацию в отношении водителя и транспортного средства в информационную систему, проставил соответствующие печати, чем завершил процедуру таможенного оформления и контроля.Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы сумма недополученных государственным бюджетом средств составляет почти 466 тысяч гривен.Если вина инспекторов будет доказана, то их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.