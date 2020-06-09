Служба безопасности Украины разоблачила и задержала на получении взятки врача Городского психоневрологического диспансер № 3 Харьковского горсовета.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники установили, что врач-психиатр, которая имеет высшую квалификационную категорию, требовала с местного жителя $ 1000 за содействие в получении соответствующей группы инвалидности.В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение врачом первой части взятки в сумме 850 долларов США. Задержали взяточницу в ее рабочем кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды.Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании в отношении нее меры пресечения.Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности других медицинских работников к противоправной деятельности.Операция по разоблачению взяточнице происходила совместно со следователями Московского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4.