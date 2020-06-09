События В Харькове пропали две маленькие девочки (фото) Вечерний Харьков 9.06.2020 1402 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. По информации канала, происшествие случилось в районе ХТЗ. Читайте также Отключение электроэнергии на Салтовке: стала известна причина В Харькове подростки спрыгнули с подвесного моста (видео) Стало известно, сколько зарабатывают чиновники Харьковской области БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Отключение электроэнергии на Салтовке: стала известна причина События 9.06.2020 Лента новостей Отключение электроэнергии на Салтовке: стала известна причина 9.06.2020 В Харькове подростки спрыгнули с подвесного моста (видео) 9.06.2020 Стало известно, сколько зарабатывают чиновники Харьковской области 9.06.2020 В Харькове пропали две маленькие девочки (фото) 9.06.2020 В Богодухове освятили новый храм Святой Троицы ПЦУ (видео) 9.06.2020 Названы страны, с которыми Украина рассчитывает вскоре возобновить авиасообщение 9.06.2020 Эксперты рассказали, как сбросить лишний вес после карантина 9.06.2020