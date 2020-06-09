Статистика была опубликована крупнейшей в Украине базой деклараций чиновников declarations.com.ua

Согласно аналитике, опубликованной актикоррупционерами и общественными активистами, чиновники Харьковской области оказались одни из самых обеспеченных в стране.Так, средний годовой доход семьи чиновников Харьковщины составляет 226,68 тысяч гривен в месяц;Средняя сумма активов декларанта с семьей – 123,89 тысяч гривен;Средняя площадь земельных участков семьи – 17,47 тысяч кв. м. В то же время показатель киевских коллег составляет 11,82 тысячи кв. м.;Средняя площадь недвижимости – 99,77 кв.м. ;Средняя стоимость автомобилей, находящихся во владении чиновников Харьковской области – 41,84 тысяча гривен;Также декларанты указали, что 64,92% их средств находятся на банковских счетах.Всего в Харьковской области подано 247 705 деклараций. Чиновники Киевской области подали в два раза меньше – 211 056 деклараций.