События В Харькове подростки спрыгнули с подвесного моста (видео) Вечерний Харьков 9.06.2020 277 Видео опубликовали очевидцы на Харьковском телеграм-канале «ВЕХА» Читайте также Отключение электроэнергии на Салтовке: стала известна причина Стало известно, сколько зарабатывают чиновники Харьковской области В Харькове пропали две маленькие девочки (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Отключение электроэнергии на Салтовке: стала известна причина События 9.06.2020 Лента новостей Отключение электроэнергии на Салтовке: стала известна причина 9.06.2020 В Харькове подростки спрыгнули с подвесного моста (видео) 9.06.2020 Стало известно, сколько зарабатывают чиновники Харьковской области 9.06.2020 В Харькове пропали две маленькие девочки (фото) 9.06.2020 В Богодухове освятили новый храм Святой Троицы ПЦУ (видео) 9.06.2020 Названы страны, с которыми Украина рассчитывает вскоре возобновить авиасообщение 9.06.2020 Эксперты рассказали, как сбросить лишний вес после карантина 9.06.2020