Сотрудники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Таисии Дмитренко 2007 года рождения.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП Харьковской области, девочка 7 июня около 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.рост 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза.Девушка ранее неоднократно покидала место проживания.Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Харьковское отделение полиции по телефонам:или другим удобным способом.