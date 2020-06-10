Сотрудники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Таисии Дмитренко 2007 года рождения.Как сообщают в пресс-службе ГУНП Харьковской области, девочка 7 июня около 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза.
Девушка ранее неоднократно покидала место проживания.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Харьковское отделение полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом.