В пос. Малиновка (Чугуевский р-н) односельчане отрезали ухо незнакомцу возле местного рынка. Как сообщили в Чугуевском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, по подозрению в преступлении задержаны 39 и 37-летние мужчины.

Инцидент произошел 8 июня. В Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с телесными повреждениями был доставлен житель Малиновки.Сотрудники полиции выяснили, что утром двое мужчин находились на территории рынка. Они нарушали общественный порядок и устроили ссору с 57-летним мужчиной. Злоумышленники избили незнакомца, после чего ножом отрезали ему ушную раковину.После просмотра камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска совместно с офицерами громады Малиновской ОТГ установили личности нападавших.Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.