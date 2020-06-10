В МВД продемонстрировали работу системы Custody Records для видеофиксации действий полицейских и предотвращения насилия над задержанными.

В подразделениях Нацполиции для предотвращения насилия полицейских над задержанными будет установлена система круглосуточного контроля за действиями правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.Система Custody Records уже установлена в четырех изоляторах в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. Планируется установить систему во всех подразделениях полиции.- Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал. С момента, когда эта система начала работать, уменьшилось количество ложных обвинений относительно неправомерного обращения с задержанными, - отметил начальник Управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко.Он уточнил, что пилотный проект будет действовать в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе в Днепропетровской области.Как сообщалось, правоохранители в служебном кабинете изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.Кроме того, правоохранители избили мужчину в отделении полиции и угрожали ему изнасилованием.