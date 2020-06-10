Астрологи предложили астропрогноз на ближайшие дни.

Вы будете вызывать у окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Завтра не торопитесь с клятвенными заверениями. Уже через день захочется взять слова обратно.Сейчас некоторые вещи могут начать казаться весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового, его будет предостаточно. Завтра вам может понадобиться помощь других людей.Не удастся сохранить столь любимый вами неторопливый темп. Обстоятельства заставят вертеться весь день, не давая ни минуты на отдых. Завтра будут очень полезны прогулки по городу.Вы будете чрезвычайно активны — как в решении проблем, так и в создании конфликтов. Постарайтесь сохранять разумный баланс. Все, что будете делать завтра — несерьезно. Лучше провести день в чтении книг.От момента зарождения в вашей голове идеи до момента ее реализации не пройдет и полдня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Завтра кто-то может испортить вам весь день. Не планируйте ничего важного.Пришло время действовать, объяснения отложите до лучших времен. И не переживайте — кто любит, тот поймет. Завтра не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение.Постарайтесь вести себя безупречно. Окружающие попытаются повесить на вас максимальное количество собак. Завтра вы будете неоценимым помощником для тех, кто может разобраться в ситуации.Вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной будет отнюдь не ярость, а веселье. Завтра лучше всего просто расслабиться, повлиять ни на что вы не сможете.Сейчас не помешает некоторая осмотрительность. Активнее пользуйтесь своей способностью строить предположения. Завтра вы будете лишь маленьким винтиком в чьей-то сложной игре, но зато очень важным винтиком.Помогите ближнему своему, и когда-нибудь он поможет вам. У вас будет немного свободного времени – этим и займитесь. Завтра не стоит рассуждать о том, в чем не слишком хорошо разбираетесь.Вам будет предоставлено слишком много возможностей. Однако следует поторопиться, кое-что можете упустить. Завтрашний день будет вполне беззаботным и подбросит пару-тройку поводов для радости.Придется очень быстро шевелить мозгами — постарайтесь их не перегреть. Завтра цветовая гамма будет иметь особое влияние на ваше настроение, и лучше, чтобы она была повеселее. О важных делах лучше забыть.