Детский сад (ясли-сад) №108 на улице Дружбы Народов (Киевский район Харькова) не работает. Он закрыт из-за подозрения на коронавирус у члена семьи одного из сотрудников.

Об этом сообщила глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева.- У нас есть сотрудник, член семьи одного из работников детского сада, есть неподтвержденный факт коронавируса. Контакта с детьми не было, все в порядке. Мы его открыли и когда выяснили, что есть подозрение, закрыли. Родители детей своих направляют в близлежащие три сада - №109, №466 и №248, - сказала Казанжиева.По ее словам, человек с подозрением на коронавирус сделал повторный тест и ожидает результата. Однако когда он был проведен и когда будет результат, в администрации не говорят. Работу детского сада планируют возобновить через две недели.