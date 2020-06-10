Используя изготовленные поддельные документы, мужчина незаконно завладел нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной громаде Харькова.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, гражданин предоставил в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля Департамента территориального контроля Харьковского городского совета и центра предоставления административных услуг города Харькова документы, содержащие заведомо ложные сведения о проведении реконструкции и приобретения права собственности на подвальные помещения в нежилом здании. Указанные помещения, расположенные в Московском районе, зарегистрированные за громадой города, а их стоимость составляет почти 1 млн грн.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.Государственному регистратору, который в нарушение требований действующего законодательства зарегистрировал за гражданином право собственности на нежилые помещения, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.