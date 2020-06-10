Футбольные функционеры договорились досрочно завершить розыгрыш чемпионата Первой Лиги.Как стало известно Вечернему Харькову из собственных источников, в Украине решили досрочно завершить розыгрыш Первой Лиги по футболу.
Так, команды с наибольшим количеством очков, учитывая положения в турнирной таблице, пройдут в Премьер-лигу, несмотря на то, что у клубов есть еще 11 игр в запасе, а отрыв по очкам от лидеров у большинства команд либо минимален, либо отсутствует вообще.
Решение вызвало недовольство среди украинских болельщиков и футбольных функционеров других клубов, по словам которых подобное решение не является справедливым, а команды, выступившие с подобной инициативой, просто решили воспользоваться карантином и своим временным положением в турнирной таблице, чтоб обеспечить попадание в высший дивизион.
"Решить вопрос с доигрыванием сезона в Первой лиге не смогла не только ПФЛ (организация, ответственная за проведение соревнований), но и УАФ - высший руководящий футбольный орган страны. Все, что национальная ассоциация смогла, так это рекомендовать ПФЛ созвать внеочередную Конференцию. На ней обещает присутствовать и президент УАФ. Хотя, могла, руководствуясь решениями Правительства Украины и рекомендациями МОЗ, собственными уставными документами и спортивной составляющей решить вопрос в пользу честности и справедливости", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Металлист-1924"
Следует отметить, что решение о досрочном прекращении чемпионата приняли и в других странах. Однако в Голландии было принято решение оставить команды в своих лигах, где они находились до карантина.