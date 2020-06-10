Утвержденная Международным валютным фондом (МВФ) новая программа stand-by позволяет Украине получить дополнительно макрофинансирование от других партнеров.

Об этом в колонке для Экономической правды написал министр финансов Сергей Марченко."В частности, Всемирного банка по формуле 700 млн долларов + 300 млн долларов, макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро", - отметил министр.Он добавил, что сотрудничество с МВФ следует рассматривать как элемент доверия и позитивных ожиданий относительно будущей взвешенной экономической политики.Напомним, что Совет директоров МВФ поздно вечером 9 июня одобрил по итогам заседания предоставление Украине кредита в размере $ 5 млрд на 1,5 года.Украина и МВФ прекратили переговоры по программе расширенного финансирования EFF и перешли к обсуждению 18-месячной программы standby. Программа EFF была предварительно согласована и предусматривала предоставление Украине 8 млрд долларов в течение трех лет в обмен на структурные реформы. Программа standby рассчитана на 18 месяцев, за которые Украина может получить 5 млрд долларов кредитных средств несколькими траншами. Решение по каждому траншу будет согласовываться отдельно.