С вопросами и просьбами о помощи к народному депутату обратились представители громад Харьковской области.

Народный депутат Украины Юлия Светличная, победившая в марте на довыборах с рекордной поддержкой электората 78%, провела личный прием граждан, в ходе которого нардеп ознакомилась с основными проблемами жителей округа.Большая часть просьб, с которыми к Светличной обратились представители громады, касались поддержки в проведении ремонта объектов инфраструктуры, а также помощи в возобновлении реконструкции и строительства объектов, которые сегодня оказались замороженными.