Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 9 июня в Первомайский отдел полиции позвонила 41-летняя женщина. Она сообщила, что в переулке Мира в городе Первомайский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

На месте происшествия полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2101», в салоне которого находился его 4-летний сын, во время обгона автомобиля «ВАЗ 2107» допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ 66», который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта
лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Досудебное расследование продолжается.

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