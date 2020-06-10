В Харькове открыли после реконструкции Молодежный парк на ул. Пушкинской.

Как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, работы по реконструкции велись около двух лет. Перед проектантами стояла сложная задача - сбалансировать пространство, где находится и памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, где раньше было кладбище и где работает храм. Кроме того, парк граничит со спорткомплексом Харьковского политехнического института, в нем занимаются студенты и гуляют родители с детьми. Поэтому в ходе реконструкции территорию площадью около 1,5 тыс. кв. м разбили на зоны, где, не мешая друг другу, смогут проводить время люди всех возрастов с разными предпочтениями.Директор департамента также напомнил, что в прошлом году в Молодежном парке открыли урбан-парк, в этом году - создали большую детскую игровую зону, дополнили спортзону, установили амфитеатр возле спорткомплекса ХПИ, где теперь можно проводить различные локальные мероприятия и смогут отдыхать пожилые люди. Также, по словам директора департамента, в Молодежном парке построили самую большую в Харькове площадку для выгула собак, где можно проводить чемпионаты Украины и международные соревнования. Кроме того, при разработке проекта учли тропинки, по которым ходят люди, и обустроили на их месте новые пешеходные дорожки.- Сделали так, чтобы парк был максимально функциональным – ретро-зона, детская зона, амфитеатр. Харьковский политех планирует проводить здесь посвящение в студенты. Отзывы детей, которые занимаются в урбан-зоне, очень хорошие. Есть футбольная и баскетбольная площадки, в этом году смонтировали памп-трек. Был максимально продуман проект парка, который преобразился и, думаю, будет пользоваться спросом, - отметил Алексей Богач.Обновленный парк вписывается в концепцию зон отдыха Харькова, которых станет больше и в других районах города. Так, парки реконструируют в Холодногорском и Новобаварском районах, на Салтовке перестроят парк Победы, в Индустриальном районе – парк «Зеленый гай». Также планируется реконструировать скверы возле ДК «Металлист» и ДК ХЭМЗ.Отметим, что Молодежный парк, как и другие зоны отдыха, охраняется, и харьковчан просят бережно относиться ко всему, что создается в городе.