Кабинет министров отказался от повышения налогов и сборов в текущем году.

Об этом 10 июня сообщило информагентство РБК-Украина со ссылкой на письменный ответ министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.В нем отмечается, что госпрограмма стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19 предполагает мораторий на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 г.Министерство экономики также отмечает, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат принятой экономической стратегии правительства.Как сообщалось ранее, правительство во главе с Денисом Шмыгалем до конца текущей недели представит обновленный вариант программы действий. Она состоит из двух разделов - антикризисного и долгосрочного.Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий физическим лицам-предпринимателям не платить минимальный единый социальный взнос за месяцы, когда они не получили прибыли.