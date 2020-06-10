С 12 июня официально возобновляется работа харьковского аэропорта и стартуют прямые авиарейсы в столицу Украины.

Об этом сообщили на странице аэропорта "Харьков" в Facebook.Запускает рейсы Харьков — Киев авиакомпания FlyUA. Самолеты будут летать в столицу Украины и обратно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону без учета багажа стартует от 808 гривен.В пути самолет пробудет час, по понедельникам и средам вылет из Харькова в 15:55, по пятницам и воскресеньям в 21:40. Из Киева самолет будет вылетать по понедельникам и средам в 10:40, а по пятницам и воскресеньям в 19:35.Напомним, с 16 июня ежедневные рейсы из Харькова в столицу Украины будет выполнять авиакомпания "Windrose".