Нынешним летом нельзя открывать летние оздоровительные лагеря для детей, считает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ежегодно в оздоровительных лагерях происходит до 80 вспышек кишечной инфекции. Заболевших детей отправляют в инфекционные стационары, но во время эпидемии коронавируса это опасно. Такое мнение озвучил Виктор Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».– В инфекционных стационарах сейчас есть пациенты с коронавирусной болезнью. Вместо лечения кишечной инфекции дети будут подвержены опасности инфицирования еще и коронавирусом, – объяснил главный санитарный врач страны.Чиновник предложил воздержаться от открытия детских лагерей до стабилизации эпидемиологической ситуации.