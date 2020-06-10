Президенту грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе в Хмельницком и его посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в среду, 10 июня.Отмечается, что к административной ответственности будут притянуты президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и Хмельницкий городской голова Александр Симчишин."Административные материалы, составленные по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, будут направлены на рассмотрение суда", - сообщили в МВД.В свою очередь, президент во время посещения областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Чернигове подтвердил, что ему выпишут штраф.Напомним, президент Владимир Зеленский во время поездки в Хмельницкий в среду, 3 июня, посетил одно из местных кафе и сфотографировался с чашкой кофе в зале заведения. Вот только утвержденный правительством план постепенного смягчения карантина предусматривает снятие ограничений на работу заведений общественного питания не ранее 5 июня.