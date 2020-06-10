Концепцию развития цифровой грамотности жителей города Харькова планируется принять на ближайшей сессии Харьковского городского совета.

Об этом 10 июня на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского горсовета сообщила директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец.По ее словам, такая инициатива обусловлена планами правительства перевести до 2024 года в режим онлайн 90% административных и социальных услуг. При этом социологические исследования показали, что 53% населения страны не владеет даже базовыми цифровыми навыками.- Концепция предусматривает повышение цифровой грамотности харьковчан. В частности, речь идет о точках доступа, так называемых оффлайн-хабах, которые будут созданы на базе 47 городских библиотек. Там можно будет посмотреть семинары, образовательные сериалы, изучить инструкцию, как пользоваться электронными сервисами и т.д. Потом такие хабы будут созданы и в центрах предоставления административных услуг. Сейчас такой пилотный проект реализуется в центральном ЦПАУ. Также в Харькове предполагается организовать бесплатный городской курс цифровой грамотности. Карантин замедлил наши темпы, но теперь, с ослаблением ограничений, все эти планы будут реализованы, - отметила Галина Литвинец.