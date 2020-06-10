Накануне Дня донора сотрудники государственного учреждения «Качановская исправительная колония (№54)» стали участниками Всеукраинской акции «Сдай кровь – оставь отпечаток в сердце».

Инициатором данной акции стала психолог отдела социально-воспитательной и психологической работе Любовь Шевченко. На станции переливания крови каждый имел возможность добровольно и безвозмездно сдать кровь для пациентов Харьковского района. Учитывая острую потребность в донорской крови, изъявили желание стать донорами трое сотрудников учреждения, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.– В это непростое время каждый вправе определить, какой вклад в общее дело он может внести. На сегодняшний день, кроме материального обеспечения, рядовые граждане нуждаются также качественной и своевременной медицинской помощи и, возможно, кровь, сданная сотрудники учреждения, спасет кому-то жизнь, – отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.