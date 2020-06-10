Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-2107 и ГАЗ-66 столкнулись в переулке Мира в Первомайском.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, авария произошла утром 9 июня.Ребенка, который пострадал в аварии, в тяжелом состоянии доставили в Первомайскую больницу, после чего транспортировали в детскую больницу Харькова в реанимационное отделение.На месте происшествия полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, в салоне которого находился его 4-летний сын, во время обгона автомобиля ВАЗ-2107 столкнулся с ГАЗ-66, который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево. В результате ребенок получил телесные повреждения.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Досудебное расследование продолжается.