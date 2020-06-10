Народный депутат и ветеран войны родились в один день - 6 июня.

Во время своего визита в Зачепиловку, народный депутат Украины Юлия Светличная посетила ветерана Второй мировой Войны Андрея Григорьевича Чайку, который накануне отметил свой День рождения."Легендарная личность!В 1941 окончил школу и сразу добровольцем ушел на фронт, был ранен. После войны работал учителем математики, затем директором школы, организовал работу краеведческого музея.Так сложилось, что с Андреем Григорьевичем родились в один день, 6 июня. Поэтому сегодня поздравили друг друга с днем ​​рождения) Человек всей души. Дай Бог Вам здоровья, Андрей Григорьевич!", - написала народный депутат на своей официальной странице в Facebook.