По состоянию на 10 июня в Харькове с начала регистрации зафиксировано 837 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 10 июня в Харькове с начала регистрации зафиксировано 837 случаев заболевания коронавирусом.Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 196 подозрений на COVID-19, из которых 1 338 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 220 человек, из них 187 - жители Харькова. Также за это время 626 пациентов выздоровели, 54 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 июня в Украине подтверждено 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 пациентов выздоровели, 833 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 525 новых случаев.