Министр финансов Украины Сергей Марченко на брифинге 10 июня рассказал о критериях, которыми руководствовался Международный валютный фонд (МВФ) при одобрении программы Stand-By объемом 5 млрд долларов.

В частности, речь идет об обязательстве Украины провести ряд структурных реформ.- Во-первых, МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики. Она сохранена, и решение фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год сбалансирован и обеспечен финансированием, - сказал он.Кроме того, предусмотрена реализация ряда структурных реформ.- В частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц, - сообщил он.Также предусмотрено укрепление иммунитета банковской системы в части работы с неработающими кредитами и усиление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.Помимо этого, остаются традиционные блоки программы: борьба с коррупцией, а также с отмыванием денег, полученных преступным путем.Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда по итогам заседания 9 июня одобрил новую программу кредитования для Украины в размере пять миллиардов долларов, которая рассчитана на 18 месяцев.